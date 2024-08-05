РФС ведет переговоры о проведении матча по пляжному футболу между Россией и Бразилией

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеского матча по пляжному футболу между сборными России и Бразилии.

«Пока нет конкретики, но есть возможность нам съездить в Южную Америку, сыграть там с командами Эквадора, Колумбии, Бразилии, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Михаила Лихачева. — Посмотрим, насколько удастся обо всем договориться, пока это не самый простой процесс. Но эти соперники не против, и мы бы с удовольствием завершили этот календарный год играми с такими топ-сборными. Нам бы хотелось сыграть ближе к концу ноября».

Сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года. В финале турнира команда обыграла Италию со счетом 6:4.