Тренер «Коринтианса»: «Не допустив Россию на ЧМ, организаторы сделали его менее сбалансированным»

Главный тренер «Коринтианса» Роджер Брунелли де Сантана отметил, что отсутствие сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу сделало турнир менее сбалансированным.

«Организаторы потеряли многое. Если оставить в стороне вопросы дипломатии, в Бразилии считают, что российские игроки очень талантливые, у них очень хорошее понимание игры и есть силы, необходимые для соревнований. Не допустив Россию на подобного уровня турнир, организаторы сделали его менее сбалансированным», — цитирует ТАСС де Сантану.

Чемпионат мира-2024 проходил с 15 по 25 февраля в ОАЭ. Турнир выиграла сборная Бразилии. Сборная России в 2022 году была отстранена от участия в международных турнирах.