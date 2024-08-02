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Тренер «Коринтианса»: «Не допустив Россию на ЧМ, организаторы сделали его менее сбалансированным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Коринтианса» Роджер Брунелли де Сантана отметил, что отсутствие сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу сделало турнир менее сбалансированным.

«Организаторы потеряли многое. Если оставить в стороне вопросы дипломатии, в Бразилии считают, что российские игроки очень талантливые, у них очень хорошее понимание игры и есть силы, необходимые для соревнований. Не допустив Россию на подобного уровня турнир, организаторы сделали его менее сбалансированным», — цитирует ТАСС де Сантану.

Чемпионат мира-2024 проходил с 15 по 25 февраля в ОАЭ. Турнир выиграла сборная Бразилии. Сборная России в 2022 году была отстранена от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Сборная России по пляжному футболу
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