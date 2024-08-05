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Лев Мазараки: «Обилие иностранных спортсменов на Московском международном кубке по пляжному футболу подтверждает рост интереса к российским турнирам»

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«Коринтианс» стал победителем III Московского Международного кубка по пляжному футболу.
Фото ПФК «Локомотив»

Бразильский «Коринтианс» стал победителем III Московского международного кубка по пляжному футболу, который завершился в воскресенье и впервые прошел на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. Организатором спортивной части выступил ПФК «Локомотив».

Турнир-правопреемник «Мундиалито» был организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и прошел в столице России с 1 по 4 августа. Всего в соревновании приняли участие восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана.

Решающие матчи состоялись в День железнодорожника, 4 августа. В финале встретились ПФК «Локомотив» и бразильский «Коринтианс», который смог принять участие в турнире благодаря партнерству с ГК «Стилобат». На протяжении всего Кубка бразильский клуб выступал в форме с логотипом российской компании.

«Локомотив» на пути к финалу установил рекорд — на групповой стадии турнира московская команда забила 34 гола. Но в решающей игре результативнее выступил уже «Коринтианс». Финальная встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу бразильского клуба.

«В этом году в Москву для участия в Международном кубке по пляжному футболу приехали игроки из 13 стран. Пожалуй, этот факт наиболее ярко подтверждает рост интереса к российским спортивным турнирам во всем мире. Отрадно, что в День железнодорожника зрители отдали предпочтение Международному кубку, свидетельством тому стали полные трибуны на решающих матчах. Группа компаний «Стилобат» выступила титульным партнером бразильского клуба «Коринтианс», который в красивом финале оказался сильнее нашего «Локомотива». Поздравляем бразильскую команду с яркой победой и рассчитываем, что в следующем году "Коринтианс» вновь станет участником Международного кубка, а у «Локомотива» получится взять реванш. Мы приложим все силы, чтобы наше международное партнерство продолжалось на благо развития пляжного футбола», — заявил председатель совета директоров ГК «Стилобат», вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

По итогам турнира самым ценным игроком Кубка был признан Матеус Лопес Дос Сантос (Матеусиньо) из «Коринтианса», лучшим голкипером стал его одноклубник Шинью Шибамото. Лучшим бомбардиром с показателем 10 голов признан игрок «Локомотива» Федор Земсков.

Итоговое положение команд:

1. «Коринтианс» (Бразилия)
2. «Локомотив» (Россия)
3. «Аль Амерат» (Оман)
4. «Йофф» (Сенегал)
5. «Строгино» (Россия)
6. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
7. «Голсапуш» (Иран)
8. «Малайсары» (Казахстан)

Екатерина Снеткова

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