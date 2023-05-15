Швед вышел на награждение ЦСКА после победы над «Зенитом»

Защитник ЦСКА Алексей Швед посетил пятый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Зенита» (82:79).

Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и завоевали бронзовые медали.

После завершения матча Швед вышел на награждение вместе с игроками армейского клуба.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.