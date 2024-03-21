Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:02

МБА победил «Руну» в домашнем матче

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

МБА дома одержал победу над «Руной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды хозяев Владислав Трушкин, который набрал 21 очко.

МБА с 12 победами за сезон располагается на 4-й позиции в таблице группы Б. У «Руны» такое же количество побед и 5-я строчка. Команда потерпела пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Руна» (Москва) — 89:77 (20:21, 26:18, 24:21, 19:17)

21 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК МБА
БК Руна
0
Читайте также
Вице-премьер Чернышенко поддержал участие россиян в Олимпиаде
Сербия сыграет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Непробиваемую «Магнитку» вскрыли, у Голдобина дубль, а в серии снова интрига. Что произошло в матче «Спартак» - «Металлург»
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС с минимальным счетом победил «Зенит»
Новости
RSS RSS
Все новости