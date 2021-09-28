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Лука Дончич заявил, что его не волнует награда MVP

08:46
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признался, что его не очень волнует награда MVP.

Скорее всего, 22-летний баскетболист станет одним из главных претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22.

«Меня это не волнует. Все, что меня волнует, — это победа в чемпионате вместе с моими партнерами по команде», — сказал Дончич.

В своем третьем сезоне в НБА Дончич набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передач в среднем за матч.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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