Лука Дончич заявил, что его не волнует награда MVP
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признался, что его не очень волнует награда MVP.
Скорее всего, 22-летний баскетболист станет одним из главных претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22.
«Меня это не волнует. Все, что меня волнует, — это победа в чемпионате вместе с моими партнерами по команде», — сказал Дончич.
В своем третьем сезоне в НБА Дончич набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передач в среднем за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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