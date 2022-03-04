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Сегодня, 08:15

Защитник «Бруклина» Харрис пропустит остаток сезона из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Бруклина» Джо Харрис пропустит остаток сезона-2021/22, сообщает ESPN.

30-летний американец перенесет еще одну операцию на голеностопе, из-за которой больше не сможет выйти на площадку в этом сезоне.

Харрис не играет с 15 ноября 2021 года, тогда он получил травму в матче регулярного чемпионата против «Оклахомы» (120:96). Ожидалось, что защитник пропустит от 4 до 8 недель, но у него возникли проблемы при восстановлении.

В сезоне-2021/22 Харрис принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 11,3 очка, 1,0 передачи и 4,0 подбора за матч.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33415212/brooklyn-nets-guard-joe-harris-season-ending-ankle-surgery
БК Бруклин Нетс
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