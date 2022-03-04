«Даллас» обыграл «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» проиграл «Сакраменто»

«Даллас» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:113. В другой встрече «Сан-Антонио» проиграл «Сакраменто» — 112:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 122:113 (38:27, 30:27, 31:37, 23:22)

Д: Дончич (41 + 10 подборов), Финни-Смит (18), Динуидди (17).

Г: Пул (23), Карри (21), Уиггинс (17), Томпсон (16).

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 112:115 (27:30, 24:34, 31:24, 30:27)

Сан: Уокер (30), Мюррэй (29 + 12 подборов), Пелтль (16), Васселл (14).

Сак: Барнс (27), Фокс (26), Дж. Холидэй (12), Сабонис (12 + 12 подборов).