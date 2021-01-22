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Турецкий центровой «Портленда» рассчитывает получить гражданство США

10:16
Энес Кантер. Фото USA Today Sports
Энес Кантер. Фото USA Today Sports
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Турецкий центровой «Портленда» Энес Кантер рассчитывает в июне 2021 года получить гражданство США.

По словам баскетболиста, он раздумывает над тем, чтобы добавить американское имя.

«Думаю о том, чтобы дополнительно взять себе американское имя. Это огромная честь стать гражданином США», — заявил Кантер ESPN.

Кантер находится в оппозиции к нынешним турецким властям. Его паспорт в родной стране аннулирован.

Ранее стало известно, что баскетболист встречается с Арианой Рокфеллер, праправнучкой первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера.

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