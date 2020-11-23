Торри Крэйг продолжит карьеру в «Милуоки»

«Милоуки» подписал контракт на год с 29-летним форвардом Торри Крэйгом, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Крэйг последние три года провел в «Денвере» на небольших контрактах. В это межсезонье «Наггетс» сделали ему квалификационное предложение, но потом были вынуждены его отозвать, так как закончилось место в составе.

В прошедшем сезоне Крэйг набирал в среднем по 5,4 очка и 3,3 подбора.