«Торонто» отчислил украинца Леня

«Торонто» в Twitter сообщил, что клуб отчислил украинского центрового Алексея Леня.

27-летний украинец перешел в состав «Рэпторз» летом прошлого года на минимальный контракт.

В нынешнем сезоне Лень провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.