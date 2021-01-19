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«Торонто» отчислил украинца Леня

19 января 2021, 23:52
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«Торонто» в Twitter сообщил, что клуб отчислил украинского центрового Алексея Леня.

27-летний украинец перешел в состав «Рэпторз» летом прошлого года на минимальный контракт.

В нынешнем сезоне Лень провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.

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