Стали известны участники конкурса трехочковых на звездном уикенде НБА-2020

НБА объявила список участников конкурса трехочковых, который состоится 15 февраля во время звездного уикенда лиги-2020 в Чикаго.

В конкурсе примут участие Давис Бертанс («Вашингтон»), Девонте Грэм («Шарлотт»), Бадди Хилд («Сакраменто»), Зак Лавин («Чикаго»), Дэмьен Лиллард («Портленд»), Данкан Робинсон («Майами»), Трэй Янг («Атланта») и прошлогодний победитель, Джо Харрис («Бруклин»).

Также, стало известно, что в конкурсе произойдут изменения: количество бросков увеличено на 2 (27 вместо 25), а также увеличится время участников на исполнение попытки (70 секунд вместо 60). Два дополнительных броска будут исполняться из специальных зон в двух метрах от трехочковой линии, стоимость каждого попадания будет равняться 3 очкам (в то время, как обычные броски будут оцениваться в 2 очка).