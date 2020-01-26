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СМИ сообщили, что на борту с Коби Брайантом был баскетболист и актер Рик Фокс. Но, кажется, это не так

26 января 2020, 23:56

Бывший баскетболист НБА, а ныне актер Рик Фокс мог оказаться на борту разбившегося вертолета вместе с Коби Брайантом, утверждает ряд СМИ. Сегодня стало известно, что 41-летний Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии.

Однако журналист Ричард Льюис опроверг данную информацию: «У меня подтверждения из множества источников, что Рик Фокс не был на борту вертолета. Не знаю, откуда пошли слухи, но я рад, что люди сказали мне, что все в порядке».

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