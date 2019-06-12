СМИ: "Голден Стэйт" собирался предложить Дюранту до травмы долгосрочный контракт с возможностью обмена

Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Кевин Дюрант этим летом станет свободным агентом. Перед травмой ахилла "воины" собирались предложить игроку долгосрочный контракт с возможностью обмена, сообщает The Athletic. Дюрант мог воспользоваться этим пунктом в любой момент.

Дюрант может выбыть на длительный сезон. Не исключено, что "Голден Стэйт" все же предложит контракт Кевину, даже если он пропустит большую часть следующего сезона.

Шестой матч финальной серии НБА между "Голден Стэйт" и "Торонто" состоится завтра, 14 июня, в Окленде и начнется в 04.00 по московскому времени. Канадская команда впереди 3-2.