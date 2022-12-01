Симмонс пропустит минимум 3 матча из-за травмы

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Он получил растяжение верхней части икроножной мышцы.

Как сообщает ESPN, 26-летний американец не выйдет на площадку в следующих 3 матчах. Затем ему предстоит пройти повторное медицинское обследование.

В этом сезоне Симмонс уже пропустил 6 игр из-за проблем с коленом. Он принял участие в 17 матчах, набирая в среднем по 8,4 очка, 5,8 передачи и 6,6 подбора.