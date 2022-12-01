«Атланта» переиграла на выезде «Орландо». Янг оформил дабл-дабл
«Атланта» обыграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:108.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Филадельфия» — 113:85 (25:21, 44:27, 21:18, 23:19)
К: Леверт (22), Гарлэнд (21), Митчелл (18), Мобли (16).
Ф: Эмбиид (19), Милтон (14).
«Орландо» — «Атланта» — 108:125 (27:38, 23:32, 26:30, 32:25)
О: Ф. Вагнер (22), Банкеро (20), Росс (12), Энтони (11).
А: Янг (30 + 14 передач), Мюррэй (27), Капела (20 + 12 подборов).
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