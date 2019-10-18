Шакил О'Нил пожертвовал дом пострадавшим от теракта в Атланте

Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил пожертвовал свой дом матери двух детей, пострадавших в результате теракта 16 августа, сообщает ESPN. Тогда в Атланте был прерван футбольный матч из-за стрельбы по детям.

15-летний ребенок получил тяжелое ранение в ногу, а его 12-летний брат был ранен в позвоночник и теперь прикован к инвалидной коляске. Маме пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за детьми. О'Нил услышал об этой истории и принял решение помочь семье, подарив им свой дом.

О'Нил является обладателем золотой медали Олимпийских игр 1996 года в составе сборной США, чемпионом мира и членом Зала славы НБА.