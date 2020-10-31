Новым главным тренером «Хьюстона» стал Стивен Сайлас, который ранее работал ассистентом в тренерком штабе «Далласа». Как отмечает пресс-служба клуба, он стал 14-м главным тренером в истории «Рокитс».

Welcome to Houston, Coach Silas! pic.twitter.com/oqNuPUXMmB — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 30, 2020

47-летний Стивен Сайлас является сыном знаменитого тренера НБА Пола Сайласа. Он работает тренером с 2000 года и до этого трудился в «Нью-Орлеане», «Кливленде», «Голден Стэйт» и «Далласе».

Напомним, в прошлом сезоне после вылета «Хьюстона» во втором раунде плей-офф команду покинул главный тренер Майк Д'Антони.