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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Сайлас — новый главный тренер «Хьюстона»

01:17

Новым главным тренером «Хьюстона» стал Стивен Сайлас, который ранее работал ассистентом в тренерком штабе «Далласа». Как отмечает пресс-служба клуба, он стал 14-м главным тренером в истории «Рокитс».

47-летний Стивен Сайлас является сыном знаменитого тренера НБА Пола Сайласа. Он работает тренером с 2000 года и до этого трудился в «Нью-Орлеане», «Кливленде», «Голден Стэйт» и «Далласе».

Напомним, в прошлом сезоне после вылета «Хьюстона» во втором раунде плей-офф команду покинул главный тренер Майк Д'Антони.

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