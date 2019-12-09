«Сакраменто» прервал серию побед «Далласа» из пяти матчей

«Даллас» (16-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Сакраменто» (9-13) — 106:110. В начале третьей четверти хозяева уступали «-24?, подобрались к сопернику на расстояние двух очков, но не смогли сравнять счет. Самым результативным игроком встречи стал защитник Маверикс» Тим Хардуэй-младший, набравший 29 очка.

«Даллас» впервые уступил за шесть встреч

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