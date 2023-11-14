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Сегодня, 08:40

28 очков Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Кливленд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сакраменто» победил «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:120.

Самым результативным в составе победителей стал Де'Аарон Фокс, который набрал 28 очков. За «Кавальерс» больше всего набрал Донован Митчелл — 22.

«Сакраменто» одержал третью победу подряд и занимает шестое место на «Западе», «Кливленд» — 11-й на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Кливленд» — 132:120 (33:25, 35:35, 42:29, 22:31)

14 ноября. Сакраменто.

Источник: Таблица НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Сакраменто Кингз
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