Прошел год с дня гибели легенды НБА Коби Брайанта

26 января прошел год с дня гибели легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джианни и еще 7 человек, которые находились на борту личного вертолета баскетболиста. Все они погибли на месте крушения, включая пилота.

Трагедия произошла в Калабасасе, штат Калифорния. Точные причины крушения на данный момент неизвестны, потому что на борту вертолета не было «черных ящиков». В 2020 году Брайан был введен в Зал баскетбольной славы НБА.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год, пять раз становился чемпионом НБА, дважды завоевывал звание самого ценного игрока финальной серии плей-офф и один раз был признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона.