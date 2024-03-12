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Сегодня, 07:36

«Бостон» на выезде разгромил «Портленд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» на выезде разгромил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:99.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джейлен Браун, набравший 27 очков.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции НБА, «Портленд» идет на 14-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Бостон» — 99:121 (28:37, 24:29, 23:22, 24:33)

П: Эйтон (22 + 15 подборов), Саймонс (17), Грант (14)

Б: Браун (27), Тейтум (26), Хаузер (22)

12 марта. Портленд. «Moda Center».

БК Бостон Селтикс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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