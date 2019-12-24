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«Орландо» прервал неудачную серию, обыграв «Чикаго»

05:14
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«Орландо» переиграл на своем паркете «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (103:95). «Мэджик» прервал трехматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Чикаго» — 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)

О: Росс (26), Вучевич (21), гордон (16 + 11 подборов).

Ч: Лавин (26), Саторански (20), Маркканен (10).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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