«Орландо» прервал неудачную серию, обыграв «Чикаго»
05:14
«Орландо» переиграл на своем паркете «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (103:95). «Мэджик» прервал трехматчевую серию поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Чикаго» — 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)
О: Росс (26), Вучевич (21), гордон (16 + 11 подборов).
Ч: Лавин (26), Саторански (20), Маркканен (10).
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