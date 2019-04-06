"Орландо" Мозгова одержал девятую победу подряд на своей площадке

"Орландо" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 149:113. Самым результативным игроком встречи стал центровой Никола Вучевич, набравший 25 очков и 11 подборов.

"Мэджик" одержали девятую победу подряд на своей площадке. Команда продолжает борьбу за плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Атланта" - 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33)

О: Вучевич (25+11 подборов), Фурнье (25), Росс (25).

А: Янг (22), Коллинс (20), Принс (15).

"Вашингтон" - "Сан-Антонио" - 112:129 (32:37, 26:40, 30:28, 24:24)

"Шарлотт" - "Торонто" - 113:111 (33:34, 24:31, 23:21, 23:25)