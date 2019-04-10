"Оклахома" вырвала победу в матче с "Хьюстоном"

"Оклахома" обыграла "Хьюстон" (112:111) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Рассел Уэстбрук, который сделал трипл-дабл (29 очков, 12 подборов, 10 результативных передача). У "Хьюстон" 39 очков и 10 подборов в активе Джеймса Хардена.

"Оклахома" занимает шестое место на Востоке, "Хьюстон" - третье. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома " - "Хьюстон " - 112:111 (26:32, 25:28, 29:33, 32:18)

Все про НБА – здесь.