«Нью-Йорк» выменяет Бояна Богдановича и Алека Беркса у «Детройта»

«Нью-Йорк» оформит обмен игроков «Детройта» — легкого форварда Бояна Богдановича и защитника Алека Беркса, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера Эдриэна Воджнаровски.

В обратном направлении отправятся защитник Эван Фурнье и Малакай Флинн, а также Квентин Граймс.

34-летний серб Богданович в этом сезоне провел за «Пистонс» 28 матчей и в среднем набирал 20,2 очка, 3,4 подбора и 2,5 передачи.

У 32-летнего американца Беркса — 12,6 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи в 43 матчах со скамейки запасных.