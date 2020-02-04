«Нью-Йорк» в овертайме обыграл «Кливленд», «Голден Стэйт» победил «Вашингтон»

«Кливленд» (13-38) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Нью-Йорку» (15-36) — 134:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» (12-39) на выезде победил «Вашингтон» (17-32) — 125:117. 43 очка набрал защитник «волшебников» Брэдли Бил.