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«Нью-Йорк» в овертайме обыграл «Кливленд», «Голден Стэйт» победил «Вашингтон»

05:48
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«Кливленд» (13-38) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Нью-Йорку» (15-36) — 134:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» (12-39) на выезде победил «Вашингтон» (17-32) — 125:117. 43 очка набрал защитник «волшебников» Брэдли Бил.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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