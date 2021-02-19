НБА назвала составы на Матч всех звезд-2021
08:22
Официальный сайт НБА 19 февраля опубликовал составы на Матч всех звезд лиги.
Западную конференцию представят Леброн Джеймс («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Кавай Леонард («Клипперс»).
Восточну конференцию представят: Кевин Дюрант («Брукли»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кайри Ирвинг («Бруклин»).
Матч Всех звезд НБА состоится 7 марта в Атланте.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю