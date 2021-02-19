Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА назвала составы на Матч всех звезд-2021

08:22
Теги:

Официальный сайт НБА 19 февраля опубликовал составы на Матч всех звезд лиги.

Западную конференцию представят Леброн Джеймс («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Кавай Леонард («Клипперс»).

Восточну конференцию представят: Кевин Дюрант («Брукли»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кайри Ирвинг («Бруклин»).

Матч Всех звезд НБА состоится 7 марта в Атланте.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир