Мозгов о победе «Денвера» в НБА: «Радовался так, как будто сам выиграл титул»

Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» рассказал о том, что у него осталось много знакомых в «Денвере», который в сезоне-2022/23 впервые стал чемпионом НБА.

— Было приятно, что титул взял «Денвер», команда, в которой ты провел около четырех лет?

— Очень рад за «Денвер». Вот пятую решающую игру финальной серии смотрел от и до. Радовался так, как будто сам выиграл титул. Хотя перед финалом было понятно, что «Наггетс» своего уже не упустят. Слишком уж круто они выглядели в плей-офф.

— Во франшизе осталось много ваших знакомых?

— На мое удивление, да. В прошлом году под Новый год я был на их игре. Встретил ребят, с которыми я играл. Некоторые из них сейчас работают в системе клуба. Из персонала тоже много кто остался. И все меня помнят, принимали с большой любовью.

— А в НБА у тебя остались настоящие друзья?

— Пожалуй, только Данило Галлинари. Хотя он, наверное, обиделся на меня. Я обещал помочь записать ему подкаст и закрутился. В итоге у нас так и не получилось сесть и обсудить интересующие его вопросы. Надо будет позвонить ему и напомнить про тот подкаст в ближайшее время, — сказал Мозгов «СЭ».

Мозгов выступал за «Денвер» с 2011 по 2015 год. В матче с «Голден Стэйт» в сезоне-2013/14 Тимофей сделал 29 подборов. Это лучший показатель для любого игрока в том регулярном чемпионате.

Полностью интервью Тимофея Мозгова читайте на сайте «СЭ».