«Миннесота» проиграла «Мемфису», несмотря на дабл-дабл Таунса
06:32
«Мемфис» на своем паркете переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (137:121). «Гризлиз» прервали трехматчевую серию поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Миннесота» — 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)
Мем: Брукс (31), Моран (26), Кларк (18), Краудер (18).
Мин: Уиггинс (30), Таунс (25 + 13 подборов), Калвер (15).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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