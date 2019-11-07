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«Миннесота» проиграла «Мемфису», несмотря на дабл-дабл Таунса

06:32
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«Мемфис» на своем паркете переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (137:121). «Гризлиз» прервали трехматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Миннесота» — 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

Мем: Брукс (31), Моран (26), Кларк (18), Краудер (18).

Мин: Уиггинс (30), Таунс (25 + 13 подборов), Калвер (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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