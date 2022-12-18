«Милуоки» без Антетокунбо обыграл «Юту»
«Милуоки» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:97.
В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Бобби Портис — 22 очка и 14 подборов. У «Джаз» больше всех набрали Малик Бизли и Лаури Маркканен — по 18 очков.
В другом матча «Оклахома» дома разобралась с «Мемфисом» благодаря 24 очкам Лугентца Дорта. У «Мемфиса» 32 очка на счету Диллона Брукса.
«Портленд» на выезде переиграл «Хьюстон» — 107:95.
У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрали Анферни Саймонс (32) и Дэмиан Лиллард (25). В составе «Рокетс» — Джейлен Грин (15).
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«Милуоки» — «Юта» — 123:97 (27:22, 29:25, 36:36, 31:14)
М: Портис (22 очка), Холидей (21 очко), Бошам, (18), Лопес (18).
Ю: Бизли (18), Маркканен (18).
18 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Оклахома» — «Мемфис» — 115:109 (25:21, 39:22, 27:33, 24:33)
О: Дорт (24), Джо (23).
М: Брукс (32), Джексон (16), Джонс (15).
18 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
«Хьюстон» — «Портленд» — 95:107 (27:33, 24:24, 14:28, 30:22)
Х: Грин (15).
П: Саймонс (32), Лиллард (25).
18 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».