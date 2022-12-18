Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:45

«Милуоки» без Антетокунбо обыграл «Юту»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Милуоки» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:97.

В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Бобби Портис — 22 очка и 14 подборов. У «Джаз» больше всех набрали Малик Бизли и Лаури Маркканен — по 18 очков.

В другом матча «Оклахома» дома разобралась с «Мемфисом» благодаря 24 очкам Лугентца Дорта. У «Мемфиса» 32 очка на счету Диллона Брукса.

«Портленд» на выезде переиграл «Хьюстон» — 107:95.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрали Анферни Саймонс (32) и Дэмиан Лиллард (25). В составе «Рокетс» — Джейлен Грин (15).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Юта» — 123:97 (27:22, 29:25, 36:36, 31:14)

М: Портис (22 очка), Холидей (21 очко), Бошам, (18), Лопес (18).

Ю: Бизли (18), Маркканен (18).

18 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Оклахома» — «Мемфис» — 115:109 (25:21, 39:22, 27:33, 24:33)

О: Дорт (24), Джо (23).

М: Брукс (32), Джексон (16), Джонс (15).

18 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Хьюстон» — «Портленд» — 95:107 (27:33, 24:24, 14:28, 30:22)

Х: Грин (15).

П: Саймонс (32), Лиллард (25).

18 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».

БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО
Глава британского генштаба выступил за упрочнение отношений с Россией
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майами» обыграл «Сан-Антонио», у Адебайо дабл-дабл
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости