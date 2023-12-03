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«Милуоки» переиграл «Атланту». Адетокунбо оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:121. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл.

В других встречах «Чикаго» победил «Нью-Орлеан» (124:118), «Майами» выиграл у «Индианы» (129:144).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 124:118 (32:29, 21:32, 36:21, 35:36)

Ч: Уайт (31 + 10 подборов), Дерозан (24 + 10 передач), Досунму (15), Крэйг (15).

Н: Уильямсон (27), Ингрэм (23), Джонс (17), Валанчюнас (15 + 10 подборов).

«Майами» — «Индиана» — 129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)

М: Батлер (33), Калеб Мартин (18), Д. Робинсон (17), О. Робинсон (16), Ричардсон (16).

И: Б. Браун (30), Топпин (22), Несмит (20), Макконнелл (20 + 11 передач), Тернер (17 + 10 подборов).

«Милуоки» — «Атланта» — 132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23)

М: Я. Адетокунбо (32 + 11 подборов + 10 передач), Лиллард (25), Пэйн (18), Бизли (16).

А: Янг (32 + 12 передач), Мюррэй (30), Бей (17), Богданович (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Индиана Пэйсерс
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БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
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