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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Миллер не будет участвовать в возобновлении сезона

05:23
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«Нью-Орлеан» объявил, что форвард Дариус Миллер не поедет с командой в Орландо, чтобы поучаствовать в возобновлении сезона в НБА. Игрок восстанавливается после операции на правом ахилле.

— Мы чрезвычайно воодушевлены прогрессом, достигнутым Дариусом в его процессе восстановления, — сказал исполнительный вице-президент «Пеликанс» Дэвид Гриффин. — Работа, которую он проделал до и во время этих ограниченных тренировок, была замечательной. С нетерпением ждем его возвращения в полную силу в преддверии кампании-2020/21.

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