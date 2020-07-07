Миллер не будет участвовать в возобновлении сезона

«Нью-Орлеан» объявил, что форвард Дариус Миллер не поедет с командой в Орландо, чтобы поучаствовать в возобновлении сезона в НБА. Игрок восстанавливается после операции на правом ахилле.

— Мы чрезвычайно воодушевлены прогрессом, достигнутым Дариусом в его процессе восстановления, — сказал исполнительный вице-президент «Пеликанс» Дэвид Гриффин. — Работа, которую он проделал до и во время этих ограниченных тренировок, была замечательной. С нетерпением ждем его возвращения в полную силу в преддверии кампании-2020/21.