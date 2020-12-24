«Мемфис» проиграл «Сан-Антонио», несмотря на 44 очка Моранта

«Мемфис» уступил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (119:131). В других встречах «Миннесота» переиграла «Детройт» (111:101), «Чикаго» потерпел поражение от «Атланты» (104:124).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 119:131 (33:30, 20:36, 35:33, 31:32)

М: Морант (44), Брукс (16), Валанчюнас (15 + 13 подборов).

С: Дерозан (28), Мюррей (21), Олдридж (20).

«Миннесота» — «Детройт» — 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)

М: Бизли (23), Таунс (22 + 11 подборов), Расселл (18).

Д: Джексон (19), Гриффин (15), Роуз (15).

«Чикаго» — «Атланта» — 104:124 (29:42, 30:41, 20:28, 25:13)

Ч: Лавин (22), Маркканен (21), Уильямс (16).

А: Янг (37), Реддиш (15), Богданович (25).