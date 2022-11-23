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Сегодня, 06:39

«Сакраменто» обыграл «Мемфис» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сакраменто» на выезде переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА -113:109. «Кингз» одержали седьмую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Джа Морэнт стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

«Сакраменто» идет на 3-й строчке в Западной конференции, а «Мемфис» — на 9-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 109:113 (31:28, 28:36, 17:24, 33:25)

М: Морэнт (34), Джарен Джексон (22), Брукс (14), Кончар (10).

С: Фокс (32), Барнс (26), Монк (14), Мету (10).

БК Мемфис Гриззлиз
БК Сакраменто Кингз
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