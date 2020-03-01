«Мемфис» прервал победную серию «Лейкерс» из семи матчей
«Мемфис» (29-31) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграл «Лейкерс» (45-13) — 105:88. «Озерники» уступили впервые за восемь встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 передач.
В параллельной встрече «Кливленд» (17-43) дома уступил «Индиане» (36-24) — 104:113.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 105:88 (29:25, 29:21, 28:20, 19:22)
М: Морант (27+14 передач), Брукс (24), Валанчюнас (22+20 подборов)
Л: Джеймс (19+10 передач)
1 марта.
«Кливленд» — «Индиана» — 104:113 (31:30, 27:26, 28:30, 18:27)
К: Драммонд (27+13 подборов)
И: Уоррен (30)
1 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/