«Мемфис» прервал победную серию «Лейкерс» из семи матчей

«Мемфис» (29-31) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграл «Лейкерс» (45-13) — 105:88. «Озерники» уступили впервые за восемь встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 передач.

В параллельной встрече «Кливленд» (17-43) дома уступил «Индиане» (36-24) — 104:113.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 105:88 (29:25, 29:21, 28:20, 19:22)

М: Морант (27+14 передач), Брукс (24), Валанчюнас (22+20 подборов)

Л: Джеймс (19+10 передач)

1 марта.

«Кливленд» — «Индиана» — 104:113 (31:30, 27:26, 28:30, 18:27)

К: Драммонд (27+13 подборов)

И: Уоррен (30)

1 марта.