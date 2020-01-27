Майкл Джордан: «Коби был мне как младший брат»

Бывший игрок НБА Майкл Джордан выразил соболезнования в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

— Я в шоке от новостей о трагической смерти Коби и Джанны (его дочери), — приводит L'Equipe слова Джордана. — Словами не могут описать боль, которую чувствую. Я любил Коби, он был мне как младший брат. Мы часто разговаривали друг с другом, и я буду очень скучать по этим разговорам. Он был одним из величайших игроков в истории баскетбола и творческой личностью. Коби был также исключительным отцом, который глубоко любил свою семью и гордился любовью своей дочери к баскетболу.