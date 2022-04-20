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Сегодня, 05:24

«Майами» во второй раз переиграл «Атланту» в первом раунде плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» обыграл «Атланту» в первом матче 1/8 финала НБА — 115:105. «Хит» повел в серии — 2:0.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер, набравший 45 очков.

Третья игра встречи пройдет 23 апреля на площадке «Хокс».

НБА

1/8 финала

Второй матч

«Майами» — Атланта" - 115:105 (26:25, 30:29, 31:22, 28:29)

М: Батлер (45), Хирро (15), Струс (14).

А: Богданович (29), Янг (25 + 10 потерь), Хантер (16), Коллинз (13 + 10 подборов).

Счет в серии: 2-0.

БК Атланта Хокс
БК Майами Хит
Джимми Батлер
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