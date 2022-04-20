«Майами» во второй раз переиграл «Атланту» в первом раунде плей-офф НБА
«Майами» обыграл «Атланту» в первом матче 1/8 финала НБА — 115:105. «Хит» повел в серии — 2:0.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер, набравший 45 очков.
Третья игра встречи пройдет 23 апреля на площадке «Хокс».
НБА
1/8 финала
Второй матч
«Майами» — Атланта" - 115:105 (26:25, 30:29, 31:22, 28:29)
М: Батлер (45), Хирро (15), Струс (14).
А: Богданович (29), Янг (25 + 10 потерь), Хантер (16), Коллинз (13 + 10 подборов).
Счет в серии: 2-0.
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