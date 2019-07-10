Маркус Моррис отказал "Сан-Антонио" и перейдет в "Нью-Йорк"

Форвард Маркус Моррис, ставший свободным агентом, решил отказаться от перехода в "Сан-Антонио", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter. Ранее стороны согласовали двухлетний контракт на 20 миллионов долларов.

По информации источника, 29-летний игрок собирается продолжить карьеру в "Нью-Йорке".

В прошедшем сезоне Моррис выступал за "Бостон", набирая в среднем за матч по 13,9 очка.

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