Лука Дончич стал рекордсменом «Далласа» по количеству трипл-даблов. Словенец проводит в команде второй сезон
09:31
В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» — «Нью-Орлеан» (127:123) баскетболист «Маверикс» Лука Дончич оформил 22-й трипл-дабл за команду из Техаса, набрав 30 очков, 17 подборов и 10 передач.
2??2?? for 7??7??. The most triple-doubles in Mavs history! Congrats @luka7doncic! ?@modelousa | #ModeloMilestones pic.twitter.com/WYP24rAnxI— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 5, 2020
Словенец установил рекорд организации, опередив Джейсона Кидда (21 трипл-дабл за «Даллас»). Дончичу удалось опередить Кидда за 2 неполных сезона в НБА в составе «Маверикс», в то время, как Кидд выступал за эту команду в общей сложности 6 лет.