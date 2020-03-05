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Лука Дончич стал рекордсменом «Далласа» по количеству трипл-даблов. Словенец проводит в команде второй сезон

09:31
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В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» — «Нью-Орлеан» (127:123) баскетболист «Маверикс» Лука Дончич оформил 22-й трипл-дабл за команду из Техаса, набрав 30 очков, 17 подборов и 10 передач.

Словенец установил рекорд организации, опередив Джейсона Кидда (21 трипл-дабл за «Даллас»). Дончичу удалось опередить Кидда за 2 неполных сезона в НБА в составе «Маверикс», в то время, как Кидд выступал за эту команду в общей сложности 6 лет.

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