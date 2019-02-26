"Лейкерс" проиграл "Мемфису", несмотря на трипл-дабл Джеймса

"Мемфис" на своей площадке обыграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА - 110:105. Лидер гостей Леброн Джеймс сделал в этой игре трипл-дабл - 24 очка, 12 подборов и 11 передач.

"Филадельфия" на выезде обыграла "Нью-Орлеан" - 111:110.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Лейкерс" - 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24)

М: Конли (30), Валанчюнас (20+13 подборов), Брэдли (15).

Л: Ингрэм (32), Джеймс (24+12 подборов+11 передач), Кузма (22).

"Нью-Орлеан" - "Филадельфия" - 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18)

Н: Холидэй (22), Рэндл (19+14 подборов), Дэвис (18).

Ф: Харрис (29+10 подборов), Рэдик (16), Симмонс (14+12 подборов).