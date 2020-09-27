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Леброн оформил 27-й трипл-дабл в играх плей-офф за карьеру

07:54
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил 27-й трипл-дабл в играх плей-офф за карьеру, набрав 38 очков, 16 подборов и 10 передач в 5-м матче финала Западной конференции против «Денвера».

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать четвертую победу над «Денвером» (117:107, 4-1) и оформить выход в финальную серию лиги.

Рекорд НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф принадлежит легенде «Лейкерс» Мэджику Джонсону (30). Леброн занимает второе место по этому показателю.

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