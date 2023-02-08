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Сегодня, 18:03

Леброн Джеймс повторил легендарное фото Уилта Чемберлена после рекорда по очкам за карьеру в НБА

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс.
Фото NBACentral
Уилт Чемберлен.
Фото AP
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил легендарное фото центрового Уилта Чемберлена.

Джеймс сделал снимок, на котором он держит лист бумаги с надписью «38 390» и «7 февраля 2023».

Леброн Джеймс. Фото NBACentral
Леброн Джеймс.
NBACentral

Это отсылка к фотографии, сделанной 2 марта 1962 года, на которой Чемберлен держит лист бумаги с надписью «100» после рекорда НБА по очкам за игру.

Уилт Чемберлен. Фото AP
Уилт Чемберлен.
AP

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).

Леброн Джеймс
Уилт Чемберлен
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