Леброн Джеймс повторил легендарное фото Уилта Чемберлена после рекорда по очкам за карьеру в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил легендарное фото центрового Уилта Чемберлена.

Джеймс сделал снимок, на котором он держит лист бумаги с надписью «38 390» и «7 февраля 2023».

Леброн Джеймс. NBACentral

Это отсылка к фотографии, сделанной 2 марта 1962 года, на которой Чемберлен держит лист бумаги с надписью «100» после рекорда НБА по очкам за игру.

Уилт Чемберлен. AP

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).