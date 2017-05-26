Леброн Джеймс: "Майкл Джордан - почти бог. Я не могу быть таким же"

Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс считает, что он никогда не сможет стать таким же великим игроком, как легендарный Майкл Джордан. Несмотря на эти слова, Джеймс побил рекорд Его Воздушества по суммарной результативности в плей-офф НБА. Это произошло в пятом матче финала Восточной конференции против "Бостона" (135:102, 4-1 в серии).
– Я взял себе 23-й номер в честь Майка. Из-за него я влюбился в баскетбол, из-за того, чего он добился. Когда смотришь на Майкла Джордана, то понимаешь, что он играл почти как бог. Никогда и не думал, что мог бы стать таким, как Майк, - цитирует Джеймса ESPN. - Самое главное для меня, после того как был установлен новый рекорд результативности, то, что я просто остался самим собой.
Читатель.
miker65 Читатель, ты забыл про блок-шоты и потери. Сколько их было в среднем за карьеру у Мэджика и сколько у Леброши? ---------- У Мэджика 3,9 потери и 0,4 блока; у Джеймса - 3,4 потери и 0,8 блока. Не вижу принципиальной разницы с учетом их позиций на площадке
15:02
miker65
Читатель, ты забыл про блок-шоты и потери. Сколько их было в среднем за карьеру у Мэджика и сколько у Леброши?
03:13
Читатель.
"он ЕДИНСТВЕННЫЙ кто умудряется сочетать ВСЕ элементы баскетбола на высочайшем уровне - факт, ни Джордан, ни Чемберлен, Мэджик, Хаким, Данкан таким похвастаться не могли, хотя обладали феноменальными качествами в отдельных составляющих" --------- Простите, но Мэджик мог похвастаться: 19,5 очка + 11 передач + 7 подборов +2 перехвата за карьеру - вполне себе сочетание всех элементов баскетбола на высочайшем уровне как для разыгрывающего
02:07
miker65
Xenosag, Киря мне осенью на спорт фм ответил по поводу того, почему Леброн побеждает почти всегда, так: феноменальный спортивный характер... Я пожалуй с Кирей соглашусь, добавив ещё правда. Леброн - настоящий атлет. Как и Джордан.
15:54 26 мая
Xenosag
Леброн вполне может стать эдаким Грецки от баскетбола, он уже первый по очкам в ПО, если ничего не случится, то он несомненно побьёт рекорд Карима в регулярке, он отлично идёт по подборам и передачам, для вечных совокупных рекордов(типа 40000+10000+10000) он идеально подходит. Как отмечают многие специалисты, или вон товарищ ниже, Леброн не выделяется как-то особенно в чём-то одном, он не кидает трёхи лучше всех, он не имеет идеального среднего броска, он берёт на себя роль разыгрывающего, но и здесь ему далеко до лучших представителей, это же касается подборов, перехватов или чего бы то ни было. Но вот то, что он ЕДИНСТВЕННЫЙ кто умудряется сочетать ВСЕ элементы баскетбола на высочайшем уровне - факт, ни Джордан, ни Чемберлен, Мэджик, Хаким, Данкан таким похвастаться не могли, хотя обладали феноменальными качествами в отдельных составляющих. В довершении всего, его статы идут параллельно успехам команды, а не цифры ради цифр, как у Вэстбрука.
12:50 26 мая
miker65
Чувак, ну ты уж не прибедняйся. Даже я признаю, что хотя ты - ни в одном компоненте игры не входишь даже в десятку лучших за всю историю НБА, играть в баскет умеешь и многих обучаешь этому. Молодец.
12:14 26 мая