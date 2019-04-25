Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс лидирует по продажам маек в НБА в сезоне-2018/19. В десятку самых популярных по этому показателю также входят: Стеф Карри ("Голден Стэйт"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Кайри Ирвинг ("Бостон"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джеймс Харден ("Хьюстон"), Рассел Уэстбрук ("Оклахома"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Бен Симмонс ("Филадельфия") и Джимми Батлер ("Филадельфия").

Среди клубов десятка выглядит так: "Лейкерс", "Голден Стэйт", "Бостон", "Филадельфия", "Милуоки", "Чикаго", "Оклахома", "Хьюстон", "Торонто" и "Нью-Йорк".

Напомним, Леброн перешел в "Лейкерс" перед началом сезона. Команда не смогла выйти в плей-офф.