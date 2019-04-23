Кокошков уволен с поста главного тренера "Финикса"

"Финикс" уволил Игора Кокошкова с поста главного тренера, информирует Arizona Sports.

Кокошков возглавил команду в мае 2018 года. Тогда генеральным менеджером клуба был Райан Макдоно, который был уволен за несколько дней до начала сезона-2018/19.

В апреле 2019-го вице-президент клуба Джеймс Джонс был назначен новым генеральным менеджером.

Кокошков – первый главный тренер европейского происхождения в истории НБА. Он пробыл на посту главного тренера "Санз". В текущем розыгрыше турнира "Финикс" не сумел пробиться в плей-офф.

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