"Кливленд" разгромил "Бостон" и вышел в финал плей-офф НБА

"Кливленд" в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА обыграл "Бостон" - 135:102. В первой четверти "Кавальерс" установил рекорд поединков на выбывание, набрав 43 очка. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 35 очков.
Эта победа позволила "Кливленду" выиграть серию со счетом 4-1. В финале плей-офф "Кавальерс" встретится с "Голден Стэйт".
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
"Бостон" - "Кливленд" - 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)
Б: Брэдли (23), Грин (14), Краудер (11).
К: Джеймс (35), Ирвинг (24), Лав (15+11 подборов).
Счет в серии: 1-4.
khi
Читатель. FINIX. Однозначно у ГСВ в этом сезоне есть один товарищ который может стабильно атаковать из краски-прибежал в этом году за гайкой, плюс Грин, а есть еще пара номинальных центровых, эти же товарищи готовы и за подбор побороться. В то время как у КК только Тристан и есть, конечно ему будет помогать Леброн но может получиться что против усилившегося "Трусом" ГСВ этого будет недостаточно, т к намечается игра с большим количеством трех, а значит возрастает значение подборов, со скамейки поднять в помощь не кого. То что Лю умеет "не мешать" это точно, но думаю в игре против такого мощного соперника (а ГСВ стал сильнее чем в прошлом году) надо чтобы тренер все таки рулил игрой. Короче если КК будут так же играть как в 3-5 играх с ББ (нормальной командной игры не было) зарубы может не получиться. Надеюсь на: 1. КК маскировались в этих играх :), 2. Лига решит притормозить ГСВ :), 3. Грин снова психанет :)
17:59 26 мая
Читатель.
FINIX khi а кто из воинов стабильно атакует из краски? а по поводу тренерских качеств Лю лучше всего говорит прошлый сезон ----------- Согласен. Лю был никем, но обыграл чемпиона Керра... khi, а разве Тристан Томпсон не борется в краске, причем весьма успешно? Плюс Лав (временами) и Джеймс
16:21 26 мая
FINIX
khi а кто из воинов стабильно атакует из краски? а по поводу тренерских качеств Лю лучше всего говорит прошлый сезон. у него заповедь, как у врача - "не навреди". Краб сам знает, как должна играть команда.
12:16 26 мая
Ale}{andro
Тем временем Джеймс обошел Джордана в списке самых результативных бойцов в ПО.
09:34 26 мая
.BattleFish.
опять Голден Стейтс!? Уже какой раз подряд они играют друг против друга, 3-ий сезон!?)
08:29 26 мая
khi
Боюсь что в финале КК сольют, по ходу у них вырисовалось пара "дырок", одна в "краске" (не кому бороться в краске) и вторая в тренерском кресле, в трудные моменты опять сбиваются на индивидуальную игру + совсем не заигрывают скамейку и она совсем "холодная"+сколько матчей с КК посмотрел этого товарища почти вообще не показывали.
08:19 26 мая
БигБосс
Как и предполагалось после случайного поражения на последней секунде в пред.матче. Ну а Джеймс как и ванговалось добавил третью номинацию, пожалуй самую главную, в свою копилку настоящих и будущих рекордов в ПО.
07:20 26 мая