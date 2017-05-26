"Кливленд" разгромил "Бостон" и вышел в финал плей-офф НБА

"Кливленд" в пятом матче 1/2 финала плей-офф НБА обыграл "Бостон" - 135:102. В первой четверти "Кавальерс" установил рекорд поединков на выбывание, набрав 43 очка. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 35 очков.

Эта победа позволила "Кливленду" выиграть серию со счетом 4-1. В финале плей-офф "Кавальерс" встретится с "Голден Стэйт".

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Бостон" - "Кливленд" - 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)

Б: Брэдли (23), Грин (14), Краудер (11).

К: Джеймс (35), Ирвинг (24), Лав (15+11 подборов).

Счет в серии: 1-4.