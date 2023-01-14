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Сегодня, 08:44

«Денвер» победил «Клипперс» на выезде, трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» разгромить «Хьюстон»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Денвер» обыграл «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 115:103.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий гостей Джамал Мюррей и форвард хозяев Кавай Леонард, оба баскетболиста набрали по 24 очка.

В параллельной встрече «Сакраменто» дома разгромил «Хьюстон» — 139:114. Литовский центровой хозяев Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 19 очков, 15 подборов и 16 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Денвер» — 103:115 (34:32, 24:25, 23:29, 22:29)

К: Леонард (24), Пауэлл (18), Моррис, Уолл (оба — 16)

Д: Мюррей (24), Портер (22), Гордон (17)

14 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 139:114 (36:32, 33:34, 43:26, 27:22)

С: Барнс (27), Фокс (24), Дэвис (22), Сабонис (19 + 15 подборов + 16 передач)

Х: Грин, Смит (оба — 27), Шенгюн (14)

14 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
Домантас Сабонис
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