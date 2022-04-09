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Сегодня, 07:35

Кавай Леонард пока тренируется индивидуально

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Клипперс» Кавай Ленард пока не готов тренироваться вместе с командой. Как сообщает Bleacher Report, 30-летний американец по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. Игрок не допущен до тренировок в формате 3 на 3.

Напомним, Леонарду 8 месяцев назад была сделана операция по поводу частичного разрыва крестообразной связки.

В этом сезоне Леонард не провел ни одной игры. В прошлом сезоне он сыграл в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
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