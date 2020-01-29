Источник: У Брайанта с женой был договор не летать на вертолете вместе

Легенда «Лейкерс» Коби Брайант и его жена Ванесса имели договоренность, по которой никогда не летали вместе на вертолете, сообщил журналу People источник, близкий к семье.

— Коби и Ванесса после женитьбы в 2001 году заключили сделку, по которой они никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами, — отметил источник.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».